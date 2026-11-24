( AFP / ZACH GIBSON )

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé mardi avoir validé la sixième revue du programme d'aide actuellement en cours en Équateur, entraînant le versement d'une nouvelle tranche de 377 millions de dollars, et accordé un prêt supplémentaire d'un montant total de 703 millions de dollars sur 18 mois.

Ce nouveau versement porte à quatre milliards de dollars le montant total déjà versé au pays sud-américain dans le cadre de son programme d'aide en cours, signé en mai 2024 pour un total de près de cinq milliards de dollars.

Dans le même temps, le nouveau programme d'aide, de 18 mois, sera réalisé dans le cadre de la facilité pour la soutenabilité et la résilience (RSF en anglais), le véhicule de prêt du FMI afin d'aider les États à financer leur transition énergétique et leur adaptation aux conséquences du réchauffement climatique.

Dans son communiqué, le conseil d'administration du Fonds a reconnu les efforts réalisés par le gouvernement équatorien pour "renforcer sa soutenabilité budgétaire tout en créant de l'espace en faveur des dépenses sociales et des investissements prioritaires".

Le FMI a également souligné la bonne tenue de l'économie équatorienne, pointant une croissance toujours solide, attendue à 2,7 % cette année grâce à la consommation des ménages et aux investissements, alors que l'inflation devrait se maintenir autour de 1,3 % sur un an.

En difficulté face à sa dette depuis 2019, le pays a pu réaliser sa première émission d'obligations depuis près de sept ans en début d'année, en levant un peu plus de quatre milliards de dollars, puis d'un milliard de dollars en mai.

Autrefois réputé pour sa tranquillité, l'Équateur a vu la violence, en particulier liée au narcotrafic, prendre des proportions inquiétantes ces dernières années, avec plus de 4.100 morts violentes pour le seul premier semestre de cette année.

L'année 2025 a cependant été l'année la plus violente dans le pays, avec plus de 9.100 homicides, soit 51 pour 100.000 habitants, ce qui en fait le pays le plus dangereux du continent, à l'exception d'Haïti.

Le président équatorien Daniel Noboa mène depuis son arrivée au pouvoir, en 2023, une politique de fermeté contre les gangs qui s'affrontent et décrète régulièrement des états d'exception, en particulier dans la zone côtière, d'où part la cocaïne produite en Colombie et au Pérou vers les marchés nord-américain et européen.

Il peut compter sur l'appui du gouvernement américain, les États-Unis disposant même d'une base dans le pays, après qu'une enquête de l'AFP a fait état d'un déploiement inhabituel d'aéronefs américains dans une installation du pays.

Daniel Noboa a démenti la présence d'une base américaine sur le territoire équatorien, assurant qu'il ne s'agissait que d'"activités temporaires".