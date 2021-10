Le FMI encourage les pays européens à soutenir les transitions professionnelles

Face aux hémorragies d'emplois dans certains secteurs touchés par la pandémie, le Fonds monétaire international encourage les Etats européens à accompagner les transitions professionnelles, avec des aides publiques à l'embauche ou à la formation.

"La pandémie de Covid-19 pourrait mener à une réaffectation importante de la main d'oeuvre, en particulier parmi les travailleurs peu qualifiés et les jeunes, employés de manière disproportionnée dans les secteurs les plus frappés par le virus", écrit l'institution dans ses prévisions économiques consacrées à l'Europe et publiées mercredi.

Le marché de l'emploi dans les secteurs de l'accueil et du tourisme, fortement affectés par le virus notamment en Europe du Sud, pourrait par exemple se rétracter de 1,5% sur le continent tandis que des secteurs plus recherchés tels que l'informatique et l'industrie verraient leurs besoins augmenter, a souligné Alfred Kammer, le directeur du département européen au FMI, au cours d'une conférence de presse.

Pour favoriser le passage de travailleurs des premiers secteurs vers les seconds, "les politiques publiques pourraient jouer un rôle important", explique le FMI dans son rapport.

Parmi les pistes préconisées, l'institution basée à Washington évoque de potentielles subventions publiques ciblées aux entreprises, qui pourraient les "encourager à embaucher".

Du côté des employés, le FMI préconise des systèmes d'assurances publiques contre les pertes en salaires, qui pourraient "inciter les travailleurs à rechercher un nouvel emploi".

La question de la formation est aussi abordée par l'institution, qui prône des subventions aux entreprises de taille modeste, traditionnellement moins portées sur l'investissement dans la formation que les plus grands groupes.

Les soutiens en matière de formation doivent par ailleurs être ciblés sur les publics vulnérables, précise le FMI, tels que les travailleurs peu qualifiés et les personnes effectuant des missions temporaires.

Ces soutiens publics sont d'autant plus importants que "l'automatisation de l'emploi va se poursuivre et accélérer, et ajouter une pression supplémentaire sur le marché du travail", a souligné Alfred Kammer.