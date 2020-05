Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le FMI confirme une aide de 643 millions de dollars à l'Equateur Reuters • 03/05/2020 à 12:11









LE FMI CONFIRME UNE AIDE DE 643 MILLIONS DE DOLLARS À L'EQUATEUR PARIS (Reuters) - Le Fonds monétaire international (FMI) a confirmé samedi avoir approuvé une aide d'urgence de 643 millions de dollars (573,7 millions d'euros) pour l'Equateur, tout en prévenant que le pays aurait besoin d'un soutien financier supplémentaire de ses partenaires extérieurs pour faire face à la pandémie de coronavirus. La crise sanitaire, à laquelle s'est ajoutée la chute des prix du pétrole et de la demande mondiale ont eu des effets dévastateurs sur l'économie équatorienne, un des premiers exportateurs de pétrole en Amérique latine, a indiqué la directrice générale du fonds, Kristalina Georgieva. L'aide d'urgence du FMI financera principalement le système de santé et d'assistance sociale tout en contribuant à catalyser des ressources supplémentaires provenant d'autres institutions financières multilatérales telles que la Banque mondiale. L'Equateur est l'un des pays d'Amérique latine les plus durement touchés par le nouveau coronavirus, avec 24.934 cas confirmés et 900 décès recensés, auxquels s'ajoutent 1.357 morts probablement liées au virus. Les mesures de confinement imposées le 16 avril par le président Lénine Moreno ont fait craindre une nouvelle instabilité sociale suite à une vague de manifestations qui a éclaté en octobre dernier après l'annonce de la suppression d'une subvention aux carburants. "La protection des pauvres et le renforcement du filet de sécurité sociale sont des priorités centrales du gouvernement au moment de cette crise des soins de santé", a déclaré Kristalina Georgieva. Elle a ajouté que les autorités équatoriennes s'étaient également engagées à s'attaquer aux risques pour la soutenabilité des finances publiques et de la dette et avaient pris des "mesures initiales importantes", notamment des discussions avec les créanciers du secteur privé concernant sa dette. (Andrea Shalal, Blandine Hénault pour la version française)

