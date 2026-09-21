Le fils de Ronald Koeman submergé par l'émotion lors d'un hommage à sa mère
Une scène d’une grande humanité. Ronald Koeman Junior est apparu très touché p ar l’hommage rendu par le stade de l’AZ Alkmaar à sa mère Bartina, décédée d’un cancer du sein le 15 septembre dernier.
Le gardien de 31 ans a logiquement été emporté par l’émotion en voyant la photo de sa mère apparaître sur l’écran géant du stade , alors que la rencontre avait été interrompue pour qu’une minute d’applaudissements soit observée pour l’épouse du sélectionneur des Pays-Bas lors du dernier Mondial.…
MB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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