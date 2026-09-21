Le fils de Ronald Koeman submergé par l'émotion lors d'un hommage à sa mère

Le fils de Ronald Koeman submergé par l'émotion lors d'un hommage à sa mère

Une scène d’une grande humanité. Ronald Koeman Junior est apparu très touché p ar l’hommage rendu par le stade de l’AZ Alkmaar à sa mère Bartina, décédée d’un cancer du sein le 15 septembre dernier.

Le gardien de 31 ans a logiquement été emporté par l’émotion en voyant la photo de sa mère apparaître sur l’écran géant du stade , alors que la rencontre avait été interrompue pour qu’une minute d’applaudissements soit observée pour l’épouse du sélectionneur des Pays-Bas lors du dernier Mondial.…

MB pour SOFOOT.com