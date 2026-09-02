Le fils de Robinho débarque en Serie A

Même tête, même poste, même destin italien. Le fils de l’ancien ailier de l’AC Milan Robinho , récemment condamné à neuf ans de prison, a signé en prêt du côté du Genoa en provenance de Santos. Celui qui se fait appeler Robinho Jùnior (on repassera pour l’originalité) arrive en Italie en ayant la lourde tâche de faire oublier qu’il est le fils de. À l’époque, Robinho père s’était illustré en Serie A par son passage remarqué à l’AC Milan (2010-2015) .

Changer la face du Genoa

À 19 ans, Robinho Jùnior va vivre sa première expérience loin du pays du football. Après avoir disputé 25 rencontres sous les couleurs de Santos, le jeune Brésilien va devoir animer une attaque en berne sur ce début de saison en Serie A.…

MB pour SOFOOT.com