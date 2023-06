Le fils de Foden attire plus d’un million d’abonnés en 24 heures sur son compte Instagram

Petit Philou.

A seulement quatre ans, le fils de Phil Foden vient tout juste d’ouvrir son compte Instagram et a déjà récolté plus d’1,3 million d’abonnés en moins de 24 heures. A la demande des fans, tombés sous le charme de sa bouille d’ange, Foden père a crée ce compte et a publié une story en inscrivant « Vous avez eu ce que vous voulez. ». Indépendamment des photos et vidéos de vacances, deux photos de Ronnie pendant les célébrations du triplé de Manchester City ont été postées. Surnommé « El Wey », il compte déjà plus d’abonnés que Florian Thauvin (1,1M) et autant que Eric-Maxim Choupo Moting.…

AC pour SOFOOT.com