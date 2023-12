information fournie par So Foot • 29/12/2023 à 15:27

Le fils de Cris veut devenir « le meilleur défenseur de National 2 »

Il n’a jamais voulu devenir policier.

Détrompez-vous, Vinicius Gomes n’est pas le frère de l’ailier du Real Madrid, mais bel et bien le fils de la légende lyonnaise, Cris. Le joueur de 25 ans évolue au poste de défenseur central et a rejoint le Sporting Club de Toulon l’été dernier. Il s’est ainsi exprimé sur ses ambitions sportives dans les médias du club. Formé au Clube Atlético Juventus en 2019, Gomes a souhaité suivre les traces de son papa en quittant sa terre natale pour la France, au Stade poitevin d’abord, puis à l’AS Saint-Priest et donc aujourd’hui Toulon.…

JBC pour SOFOOT.com