Le Feyenoord Rotterdam sacré champion des Pays-Bas

Pas question de reporter la fête.

Après s’y être préparé toute la semaine, le Feyenoord Rotterdam a validé son titre de champion des Pays-Bas ce dimanche devant son public dans une magnifique ambiance. Face à Go Ahead Eagles, l’équipe dirigée par Arne Slot a totalement maîtrisé les événements en prenant deux buts d’avance en tout juste dix-huit minutes grâce à Idrissi et Giménez. Un petit troisième d’Igor Paixão après le repos est venu parachever la fête pour une victoire nette et sans bavure (3-0). Large leader d’Eredivisie, le Feyenoord ne peut désormais plus être rejoint par le PSV Eindhoven.…

