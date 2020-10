Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Fenix se sort du piège espagnol Reuters • 27/10/2020 à 23:37









Le Fenix se sort du piège espagnol par Adonis Vesin (iDalgo) Sur le fil. Toulouse a arraché en toute fin de rencontre le match nul contre Ademar Leon (26-26) en Ligue Européenne. En terre espagnole, la formation de Philippe Gardent n'a jamais mené de la partie (7 égalités). Les Français, face à leur principal rival du groupe A, ont toutefois su garder la rencontre serrée, avec un écart maximal en fin de deuxième période (25-21 pour Ademar). C'est alors que Jef Lettens a sorti des parades déterminantes, dont un ultime penalty. Nemanja Ilic (6 buts) et Ayoub Abdi (5) ont répondu présent à l'autre bout du terrain. Après sa victoire contre le Metalurg Skopje la semaine dernière (33-29), le Fenix est en tête de sa poule.

