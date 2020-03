Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le FC Sion s'impose contre Newcastle Reuters • 30/03/2020 à 00:20









Le FC Sion s'impose contre Newcastle par Benjamin Britault (iDalgo) Il restait encore une rencontre à départager, ce dimanche, pour le compte des 1/32e de finale du tournoi « Ultimate QuaranTeam » sur le jeu-vidéo FIFA 20. Une affiche entre le FC Sion (Suisse) et le club de Newcastle (Angleterre), clôturée par la qualification de l'équipe suisse (2-1) au terme de deux matches disputés (0-0 lors du premier). Grâce à cette victoire, le FC Sion retrouvera le PSV Eindhoven (Pays-Bas) en 1/16e de finale (demain). Côté Français, rappelons que le LOSC et le SCO Angers sont également toujours en compétition.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.