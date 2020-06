Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le FC Séville s'impose face au Betis pour le retour de la Liga Reuters • 12/06/2020 à 00:43









par Matthieu Cointe (iDalgo) Le football est enfin revenu en Espagne ! Pour le premier match de la reprise de la Liga, le FC Séville s'est imposé à domicile contre le Betis dans le derby (2-0). Dans un stade vide, les hommes de Julen Lopetegui ont maîtrisé la rencontre et n'ont presque jamais été inquiétés par les coéquipiers de Nabil Fekir, titulaire ce soir. Auteur d'un très bon match, Lucas Ocampos a débloqué la rencontre à l'heure de jeu en transformant un pénalty, après une faute (légère) de Marc Bartra. Quelques minutes plus tard, l'international argentin servait Fernando pour doubler la mise. 3ème du classement, le FC Séville conservera sa place sur le podium à l'issue de cette 28ème journée. De son côté, le Betis reste 12ème et doit encore assurer son maintien.

