Le FC Séville renversant à Bilbao par Léo De Garrigues (iDalgo) Mené à la mi-temps, le FC Séville a réagi en fin de match pour s'imposer sur la pelouse de l'Athletic Bilbao (1-2) et maintenir un rythme élevé dans la course à l'Europe. D'une frappe en lucarne, Ander Capa a ouvert le score à la demi-heure de jeu pour les locaux. Il aura fallu attendre la 69e minute et un coup-franc direct d'Éver Banega pour voir les Andalous égaliser. Cinq minutes plus tard, à la réception d'un centre de Banega, Munir El Haddadi a permis à Séville de passer devant. Grâce à ce succès, les hommes de Julen Lopetegui reviennent à égalité avec l'Atletico Madrid. Bilbao reste 9e.

