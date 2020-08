Le FC Séville écarte la Roma de son chemin

Dominateur de bout en bout, le FC Séville n'a fait qu'une bouchée de la Roma en huitièmes de finale de Ligue Europa dans la Schauinsland-Reisen-Arena de Duisbourg (2-0). Avec cette défaite, le club de la Louve dit adieu à tout espoir de disputer la Ligue des Champions l'an prochain. Tandis que les Andalous, eux, continuent leur quête de 6e titre en C3.

FC Séville 2-0 AS Roma

C'est chaud Reguilón

Il existe quatre types d'équipes en Europa League. Celles qui s'en foutent et qui balancent une équipe bis. Celles, comme l'AS Roma, qui doivent absolument la gagner pour aller chercher une Ligue des Champions. Celles qui n'ont pas besoin de la remporter pour disputer la C1 mais qui ne disent pas non à un trophée. Et puis il y a le FC Séville. Une équipe qui gagne toujours à la fin. D'autant plus lorsque cela se joue sur une rencontre unique, les Andalous n'ayant jamais perdu la moindre finale en cinq disputées. Et la dernière victime se nomme donc la Roma qui s'est fait manger de bout en bout par le FC Séville dans la Schauinsland-Reisen-Arena de Duisbourg (2-0).Coronavirus oblige, le huitième de finale aller entre le FC Séville et la Roma n'a pas pu se disputer avant l'arrêt total des compétitions. Résultat, c'est sur une rencontre unique que se joue le sort de ce duel. Et pour ce match couperet, les deux équipes n'ont pas changé leurs habitudes. Avec la Roma fidèle à son 3-4-3. Et le FC Séville avec son classique 4-3-3 où les latéraux Jesus Navas et Sergio Reguilón n'hésitent pas à quitter leur poste pour se rendre dans la surface adverse. À l'image de cette percée du second, prêté par le Real Madrid, qui se termine par une frappe entre les jambes d'un Pau Lopez pas exempt de tout reproche (1-0, 22).