Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le FC Séville déroule, Majorque cartonne Reuters • 01/07/2020 à 02:25









Le FC Séville déroule, Majorque cartonne par Léo De Garrigues (iDalgo) La lutte pour le podium va rythmer les prochaines semaines de la Liga. En s'imposant facilement sur la pelouse de Leganes (0-3), le FC Séville profite du match nul de l'Atletico Madrid pour revenir à deux longueurs de la 3e place. Oliver Torres s'est offert un doublé en première période avant que Munir El Haddadi ne parachève le succès andalou en fin de match. Les hommes de Julen Lopetegui pointent au 4e rang avec 5 points d'avance sur Getafe. Dans le même temps, en bas du classement, Majorque a fait une excellente opération en dominant facilement le Celta Vigo (5-1). Les Bermellones mettent fin à une série de 5 matchs consécutifs sans victoire et reviennent à 5 points de la 17e place.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.