Le FC Rouen est vivant !

Éliminé de la Coupe de France, le FC Rouen a retrouvé face à Metz (en 32e) et Angers (en 16e) un stade plein et de la ferveur. Ce club a au moins sa place La Ligue 2.

Il y a 50 ans, le FC Rouen regardait Arsenal dans les yeux

Revenu d'Amsterdam pour le FCR

Il est 19h dimanche soir au stade Diochon. Les Angevins ont préparé une haie d'honneur aux Rouennais, mais ils doivent patienter, car les locaux sont en train de communier avec leurs supporters. Le FCR vient de se faire battre 1-4 à domicile, c'est la fin de son aventure en Coupe de France, cela n'empêche pas le public normand d'applaudir son équipe. "", dira l'entraîneur du SCO, Stéphane Moulin, après ce 16de finale.Après avoir battu Metz avec la manière au tour précédent, les Rouennais sont encore rentrés fort dans leur match de coupe, mais ils sont tombés, cette fois, sur une équipe de Ligue 1 sérieuse, qui les a dégoûtes de réalisme en marquant trois fois lors des 25 premières minutes. Le troisième but angevin qui porte le score à 3-1 est le tournant du match : un lob signé Farid El-Melali consécutif à une sortie aux fraises du gardien Jonathan Monteiro.Buteur au tour précédent face à Metz et suspendu pour la réception d'Angers, Fred Dembi a vécu une soirée frustrante depuis les loges : "", avouera le vice-capitaine du FCR. Comme en voyant cette frappe en force de Mahamadou Diarra, arrêtée par une horizontale impressionnante de Danijel Petkovi?. Une action qui aurait pu permettre aux Rouennais de revenir à un but d'écart juste avant la mi-temps. Avec des si... Et si l'essentiel était ailleurs que dans le score final ?Comme l'a souligné Moulin, le match était à guichets fermés (10 600 spectateurs) et un bloc de plusieurs centaines de supporters a chanté tout le match, repris dans les moments chauds par le reste du stade. Une ferveur appelée à se raviver à la fin de