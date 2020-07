Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le FC Porto champion du Portugal pour la 29e fois Reuters • 16/07/2020 à 00:48









par Florian Burgaud (iDalgo) Ce mercredi soir, le FC Porto avait l'occasion de remporter la Liga NOS pour la 29e fois de son histoire. Pour cela, les hommes de Sergio Conceiçao, l'ancien coach du FC Nantes, ne devaient pas perdre contre le Sporting de Ruben Amorim, invaincu depuis la reprise. Grâce à un coup de boule de Danilo (64e) et un petit piqué magnifique de Marega (90e+1), le Portuans ont été sacrés dans leur antre du stade du Dragon. Pour les Lisboètes, la défense de la troisième place continue puisque Braga a fait match nul contre Belenenses (1-1) et pointe à deux longueurs. Dans le dernier match de la journée, Moreirense et Paços de Ferreira, qui s'assure quasiment le maintien, ont partagé les points (1-1). Il reste deux journées au Portugal.

