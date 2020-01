Le FC Nantes prépare un nouvel hommage pour Emiliano Sala

Un an après son tragique décès lors d'un accident d'avion, son club de cœur ne l'a pas oublié. Le FC Nantes s'apprête à célébrer une nouvelle fois la mémoire de son ancien attaquant Emiliano Sala, 28 ans, décédé le 21 janvier 2019 alors qu'il venait de rejoindre le club de Cardiff, au pays de Galles, après trois saisons et demie passées chez les « Canaris ».Dans un communiqué publié dimanche, le FC Nantes a indiqué qu'un hommage serait rendu à son buteur argentin lors de la réception en championnat de Bordeaux dimanche prochain (17 heures), également ancien club d'Emiliano Sala. À l'occasion de la réception des Girondins de Bordeaux, dimanche 17h au stade de la Beaujoire, la direction, les joueurs, les supporters et le Club dans son ensemble rendront un hommage à la mémoire d'Emiliano Sala, tragiquement disparu il y a un an.https://t.co/YLq2UXNNOZ-- FC Nantes (@FCNantes) January 19, 2020 « Parce qu'il rêvait de l'Albiceleste, les joueurs délaisseront leur tunique jaune habituelle pour un maillot s'inspirant de son pays d'origine. Dévoilé mardi, l'intégralité des bénéfices liés aux ventes de ce maillot sera allouée aux deux clubs formateurs argentins d'Emiliano », indique le club.Un tifo géant dans les tribunesLes supporters, qui entonnaient un chant en l'honneur de Sala lors de ses buts à la Beaujoire, participeront activement à cet hommage. « À l'entrée des deux formations, un tifo géant orchestré par les groupes de supporters, sera déployé dans les tribunes de la Beaujoire. Le club prévoit de ne pas mettre de musique afin que tout le stade entonne le chant à la gloire de notre Argentin, comme il en avait l'habitude après chacun de ses buts », précise le communiqué.Des photos et vidéos d'Emiliano Sala seront diffusées sur les écrans géants de la Beaujoire avant le début de la rencontre. Une minute de silence sera ensuite respectée pour le buteur argentin et Philippe ...