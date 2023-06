information fournie par So Foot • 09/06/2023 à 10:49

Le FC Metz renoue avec un de ses anciens attaquants

Metz renoue avec un de ses anciens attaquants… Et ce n’est pas Sadio Mané.

Toifilou Maoulida (44 ans) revient chez les Grenats, en intégrant le centre de formation. L’ex-attaquant, à la retraite depuis 2018 et récemment passé par la formation du Nîmes Olympique et de l’OM, aura la charge du secteur offensif et sera également entraîneur adjoint d’une des équipes de jeunes évoluant à l’échelon national, a annoncé le club.…

GD pour SOFOOT.com