Le FC Martigues, deuxième de National, limoge son président

Tout va bien ?

Deuxième de National à six journées de la fin, le FC Martigues rêve d’accéder à la Ligue 2 et semble bien parti pour y arriver. Alors que tout roule sur le plan sportif, les actionnaires du club ont décidé ce week-end de mettre le président Alain Nersessian sur la touche. L’intéressé s’est exprimé dans les colonnes de Ouest France/Foot Amateur : « Il m’a été signifié que j’étais démis de mes fonctions. Je n’occuperai à compter de ce jour plus aucun poste au sein du FC Martigues. » Dans un communiqué interne, la direction du club provençal explique qu’Alain Nersessian avait déjà déposé sa démission en décembre 2023 et qu’elle avait été refusée. Des propos que l’intéressé confirme à La Provence : « En décembre dernier, j’ai alerté monsieur Morfaw sur des difficultés qui risquaient de peser dans le fonctionnement, dans l’intérêt du club et des investisseurs. J’ai proposé ma démission […] (Elle) a été refusée avec la proposition d’une réorganisation pour aller au bout de la saison.» …

