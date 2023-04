Le FC Mariupol renaît de ses cendres… au Brésil

Un phénix.

On s’adapte. L’AA Batel, équipe locale de la région de Prudentópolis dans le Paraná, a décidé de reprendre les couleurs du FK Mariupol, ancien club de première division ukrainienne, d’après le Guardian, ce mardi. Le club situé dans le Donbass, dans le sud de l’Ukraine, a été dissous après que ses installations et son stade aient été détruits par l’armée russe dans la bataille de Mariupol, entre le 24 février et le 20 mars 2022. La forte communauté ukrainienne établie dans cette région du Brésil a réalisé ce geste par solidarité avec le pays Ukrainien. « Le club représente l’identité de notre communauté, qui compte plus de 70 % d’Ukrainiens et de descendants d’Ukrainiens » , se réjouit Alex Lopes, président de l’AA Batel.…

TJ pour SOFOOT.com