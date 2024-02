Le FC Lupinu de Julien Palmieri dénonce « les agressions subies » à Cargèse

Bastia cosi ? Pas vraiment

Ce dimanche 4 février, le FC Lupinu, club d’un des quartiers de la préfecture de Haute-Corse, était en déplacement sur le terrain de son rival en championnat, l’AS Cargèse, pour un rendez-vous entre le leader et le dauphin de Régional 3. Malheureusement, ce match a tourné à l’affrontement. Dans un communiqué, le FC Lupinu, club d’un certain Julian Palmieri, dénonce le guet-apens que ses joueurs et son staff ont subi. Une bagarre aurait éclaté après un « accrochage anodin » . La suite, c’est le FC Lupinu qui le raconte dans son communiqué : « Notre entraîneur, Loïc Capretti, voyant son joueur se faire prendre à partie par plusieurs individus, s’est alors vite interposé avec une volonté de calmer les esprits, mais a lâchement été agrippé par le dos, projeté au sol puis frappé par le numéro 8 blanc (initiateur de cette échauffourée) et piétiné à la tête alors qu’il avait perdu connaissance par le numéro 2, pendant que trois autres joueurs adverses lui mettaient des coups dans le dos. » …

Photo : Louis Maurel pour So Foot.

