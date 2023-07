Le FC Lorient refuse de jouer un amical contre Guingamp dans le stade d’un club amateur breton

Un caprice de Merlus.

Un match amical entre l’EA Guingamp et le FC Lorient doit avoir lieu le 22 juillet. La rencontre devait se jouer dans le stade de la JS Cavan, un club amateur costarmoricain qui fête ses 60 ans, mais les deux équipes se rencontreront finalement au Pro Park de Guingamp, comme rapporté par le média Le Trégor . La raison ? Les Lorientais n’ont pas voulu venir jouer à Cavan, « jugeant les infrastructures et les moyens sur place insuffisants » . « Notre club déplore l’attitude du FC Lorient, vu l’investissement financier et humain engagé par les bénévoles et la municipalité , a communiqué la JSC . On se réjouit qu’il reste des clubs comme Guingamp qui restent soucieux de garder ce lien entre le football amateur et le monde professionnel. » …

