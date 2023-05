information fournie par So Foot • 17/05/2023 à 18:53

Le FC Lorient a composé une nouvelle musique d’entrée des joueurs

Un chant bien galette saucisse.

Très attaché à son identité portuaire et bretonne, le FC Lorient change de disque pour l’entrée de ses joueurs dans le Moustoir. Jusqu’ici, c’était l’impersonnel Kavinsky qui accompagnait les Merlus sur la pelouse, comme dans beaucoup de stades où l’on manque d’idées. Mais à Lorient, on en a eu une : faire appel à un artiste local, Étienne Chouzier, de Vannes, pour créer une nouvelle composition sonore. Et pour renforcer l’accent breton, le tout a été enregistré par le Bagad de Lann Bihoué, ensemble de musique bretonne de la marine nationale. Rien que ça. Le premier extrait sera diffusé ce dimanche lors du protocole des joueurs face aux Lensois, deuxièmes du championnat.…

AC pour SOFOOT.com