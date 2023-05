Le FC Barcelone, champion métamorphosé

Vainqueur de l'Espanyol dans le Derbi (4-2) ce dimanche soir, le FC Barcelone est officiellement champion d’Espagne. Un titre aux allures de métamorphose, pour une équipe pragmatique et rajeunie.

Il faut remonter à 2019 pour trouver trace d’un capitaine barcelonais soulevant le trophée de champion en Liga. À l’époque, l’élu se nommait Lionel Messi. Aujourd’hui, au printemps 2023, son successeur est Sergio Busquets, bouclant sa quatorzième et dernière saison en blaugrana , brassard au bras et sacre national au palmarès. Tout cela, sur la pelouse du frère ennemi Espanyol. LA conclusion d’une saison légèrement complexe pour le FC Barcelone, qui aura fait avec les moyens du bord sous la houlette de Xavi. Loin du beau jeu, mais beaucoup plus proche du réalisme, et avec une toute nouvelle génération n’attendant que de confirmer.

Défendre beaucoup, attaquer un peu …

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com