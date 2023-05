information fournie par So Foot • 10/05/2023 à 12:17

Le FC Barcelone annonce le départ de Sergio Busquets

Cette fois-ci, c’est la bonne.

L’information était sortie en interne mais pas encore officiellement. Dans une vidéo publiée sur le compte officiel du FC Barcelone, Sergio Busquets a annoncé qu’il partirait à la fin de la saison. Sur une musique de fond sobre mais qui suffit à procurer des émotions, le milieu de terrain historique du club catalan a posé sa voix pour remercier le club, les supporters, le staff et revenir sur les moments marquants de ses 15 saisons passées au club aux côtés de ses coéquipiers avec qui il a surfé sur le toit de l’Europe et de l’Espagne. L’Espagnol au Barça c’était une histoire de famille, un rêve de gosse « J’ai toujours rêvé de jouer avec ce maillot et dans ce stade. ». …

AC pour SOFOOT.com