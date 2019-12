Guy Joao n'en démord pas. Un peu plus de deux mois après son arrestation rocambolesque à l'aéroport de Glasgow, ce retraité confondu avec Xavier Dupont de Ligonnès pendant 24 heures n'en a pas fini avec cette histoire. S'il a retrouvé le calme de sa vie en Écosse, il souhaite faire la lumière sur ce qui lui est arrivé et connaître l'identité de son dénonciateur, révèle Le Parisien. « J'ai bien sûr envie de savoir comment ça m'est tombé dessus. Il faut voir dans quelles conditions ils ont fait l'interpellation, ce qu'ils m'ont fait et tout ça », explique-t-il au quotidien. Car, pour l'instant, l'enquête sur les événements qui ont mené à ce fiasco policier et médiatique patine. Comment une erreur aussi grossière a-t-elle pu être commise ?Lire aussi Xavier Dupont de Ligonnès : huit ans de mystère et de fausses pistesLa communication entre les polices française et écossaise est en effet au point mort. Une chose est sûre, l'arrestation de Guy Joao a eu lieu après un appel anonyme. « Nous n'avons aucune réponse des Écossais quand on essaye de savoir qui leur a donné cette information. Ils ne veulent plus rien dire et ne répondent même plus à nos demandes? » confie un enquêteur français. En attendant, la première victime de cet échec retentissant n'a toujours pas obtenu de réponses claires.Dialogue de sourdsFace à l'impuissance des autorités françaises, Guy Joao a décidé de prendre les choses en mains. Ce Français...