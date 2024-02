Le facteur Kyks

Pas vraiment inspiré en première période, Kylian Mbappé a montré la voie après la pause pour mener le PSG à la victoire face à la Real Sociedad (2-0). Comme d'habitude, finalement.

Et soudain, il a surgi au second poteau pour libérer tout le Parc des Princes. Cela faisait alors presque une heure que le Paris Saint-Germain tournait en rond sur sa pelouse face à une Real Sociedad bien organisée, à défaut d’avoir les armes offensives pour faire vraiment trembler Gianluigi Donnarumma – quoique Merino ait bien secoué la barre. Malgré cela, les Rouge et Bleu ont longtemps peiné, à l’image de leur n°7. Lequel s’est finalement mué en facteur X pour débloquer la partie et placer les siens en position de force avant la manche retour, dans trois semaines à Anoeta.

Enfin, la lumière

Comme très souvent ces dernières saisons, le PSG peut donc remercier le meilleur buteur de son histoire, bien souvent déguisé en sauveur dans les grands rendez-vous. Kylian Mbappé avait pourtant commencé sa soirée par un face-à-face raté aux devants d’Álex Remiro, avant de livrer 45 minutes quelconques. Comme ses coéquipiers, la pointe parisienne est passée au travers dans un premier acte où seul Ousmane Dembélé, longtemps le meilleur joueur sur le pré, aura surnagé. Malheureusement pour Paris, le Moustique n’a pas vraiment le profil d’un game changer , lui qui est toujours aussi discret à la finition.…

Par Tom Binet, au Parc des Princes pour SOFOOT.com