Le fabuleux destin du FK Krasnodar

Loin des dépenses mirobolantes de ses concurrents, le FK Krasnodar s'impose comme l'une des valeurs sûres du championnat russe. Une dizaine d'années après sa création, le club surprise de la compétition jouera son premier match de Ligue des champions contre de séduisants Rennais.

Krasnodar, une autre idée de la Russie

Un oligarque nommé Sergueï Galitski

Douze ans. Les supporters du Futbolny Klub Krasnodar, fondé en 2008, n'auront pas attendu longtemps avant de voir leur équipe décrocher son premier billet pour la phase de poules de la Ligue des champions. En s'imposant sur la pelouse du PAOK Salonique à l'issue des barrages retours, Rémy Cabella et les siens marquent déjà l'histoire de la compétition reine par la précocité de cette qualification. Avec deux buts et un penalty provoqué, l'ancien Stéphanoisa largement contribué à ce succès. Une idylle loin d'être acquise.Quand il quitte le Chaudron pour rejoindre la capitale du sud russe contre un chèque de douze millions d'euros à l'été 2019, pas grand monde ne comprend son choix. Il faut le reconnaître : s'expatrier dans le championnat russe, à 29 ans et après une saison pleine (huit buts et quatre passes décisives) a de quoi surprendre. Mais, dans les colonnes de, RC7 joue la carte de la franchise :(...)Un an plus tard, le terrain lui donne raison : il va affronter Rennes dès ce mardi soir avec l'espoir de surprendre la planète foot et de décrocher une place pour les huitièmes de finale. Mais comment un club si jeune peut-il déjà en être là ?En ce début d'année 2008, le Kouban Krasnodar se prépare à la reprise de la deuxième division russe qui a lieu au mois de mars. Ces dernières années, le Kouban ne cesse de faire le yo-yo entre Premier-Liga et Pervy Divizion, alternant avec une certaine régularité 15place de D1 et 2place de D2. Pour stabiliser le club dans l'élite, le milliardaire local Sergueï Galitski propose depuis quelque