Le fabuleux destin de Pape Diouf salué par tous

« Notre Pape est mort. » Voilà la phrase qui barre la une du journal français L'Équipe ce mercredi matin. Et ce Pape, c'est Pape Mamadou Diouf. Atteint du Covid-19, l'ancien président de l'Olympique de Marseille est décédé à Dakar, au Sénégal, où il résidait souvent ces dernières années. Il avait 68 ans.

Le Sénégal en deuil

L'avion sanitaire affrété par l'ambassade de France était prêt à décoller pour Nice, où une place l'attendait dans un hôpital, mais des complications de l'état de santé de Pape Diouf, placé sous assistance respiratoire, ont empêché l'appareil de s'envoler. L'ancien dirigeant de l'OM s'est éteint à l'hôpital Fann de Dakar. À l'image du quotidien français, c'est le monde entier qui pleure la disparution du plus Marseillais des Sénégalais. Et justement c'est dans son pays que la nouvelle est tombée mardi 31 mars au journal télévisé de 20 heures de la RTS. Pour le Sénégal, la douleur est aussi vive puisqu'il est le premier malade du Covid-19 à succomber dans le pays qui compte 175 cas à ce jour. Le président sénégalais Macky Sall a rendu hommage à une « grande figure du sport » et une « éminence grise du football », sur Twitter. « Au nom de la nation » sénégalaise, le chef de l'État a présenté à la famille du défunt ses « condoléances les plus

