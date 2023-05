Le fabuleux accomplissement d'Aurélien Tchouaméni

Pour l’éternité.

La victoire du Real Madrid en Coupe du Roi a permis à plusieurs hommes de cocher des cases importantes samedi. Florentino Pérez a égalé Santiago Bernabéu en tant que président le plus décoré du club (32 coupes chacun), et Karim Benzema a rejoint Marcelo, joueur le plus titré de l’histoire de la Maison-Blanche, avec un 25 e trophée dans la capitale. Toni Kroos a enfin bouclé la boucle en remportant la dernière compétition qui lui manquait en club, à l’instar de Federico Valverde, Rodrygo, Éder Militão, Vinícius Júnior ou Eduardo Camavinga (à seulement 20 ans). De sacrées réussites, insignifiantes cependant à côté de celle d’Aurélien Tchouaméni : arrivé au Real l’été dernier, l’international français a écrit l’histoire en devenant le premier joueur né un 27 janvier, dont le prénom commence par « Au » et passé par la SJ Artigues, à inscrire son nom au palmarès de la Copa del Rey.…

QB pour SOFOOT.com