Le fabricant allemand de drones Quantum Systems visé par une cyberattaque fin octobre

Un drone de reconnaissance et de surveillance "Vector" du fabricant allemand Quantum Systems survole un terrain d’entraînement situé dans un lieu tenu secret au centre de l’Allemagne, le 20 octobre 2026. ( AFP / Jens SCHLÜTER )

Le fabricant allemand de drones Quantum Systems, fournisseur de l'Ukraine, a été visé fin octobre par une cyberattaque d'origine inconnue qui a forcé l'armée allemande à brièvement clouer au sol sa flotte de drones, a-t-on appris vendredi.

Si Moscou n'est pas accusée nommément d'avoir conduit cette opération, l'incident se produit alors que l'Allemagne, premier soutien de Kiev, se dit la cible privilégiée de sabotages, de piratages informatiques et de campagnes de désinformation orchestrées par la Russie.

"Les entreprises qui sont en première ligne dans le soutien de l'Ukraine sont prises pour cible précisément parce que notre travail revêt une importance cruciale pour la sécurité de nos clients", a noté Quantum Systems dans un communiqué publié jeudi, sans pour autant nommer Moscou.

Une source proche du dossier a indiqué à l'AFP que des indices semblaient désigner la Russie, mais qu'il n'était pas possible de le prouver à ce stade. L'enquête des services de renseignement est en cours, d'après cette source.

Le ministère allemand de la Défense n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Le groupe bavarois fournit des drones de surveillance à l'armée ukrainienne et développe des systèmes autonomes alimentés par l'intelligence artificielle, capables d'opérer dans les airs, au sol et en mer.

Selon l'entreprise, la cyberattaque "menée par des acteurs hostiles" n'a entraîné "aucun risque pour les utilisateurs" de ses systèmes sans pilote.

L'armée allemande a cloué au sol sa flotte de drones Quantum Systems par précaution à la suite de l'incident, avant de la faire voler à nouveau quelques jours plus tard, a indiqué à l'AFP la source proche du dossier.

Toujours selon cette source, un fichier de mise à jour malveillant a été disséminé par le biais du serveur en charge des mises à jour du système de contrôle au sol et de planification de mission de Quantum Systems.

Seule la Bundeswehr a été touchée, les drones de Quantum Systems utilisés dans d'autres pays ont continué leurs opérations, a précisé la même source.

Une enquête est menée "en collaboration avec les autorités étatiques ainsi que des experts de cybersécurité externes et internes", selon le groupe.

Depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, l'industrie de la défense européenne est confrontée à une intensification d'opérations d'espionnage et de sabotage, généralement attribuées à la Russie.

Portée par l'effort de réarmement européen, Quantum Systems a vu son chiffre d'affaires croître grandement ces dernières années, pour atteindre 300 millions d'euros en 2025.