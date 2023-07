information fournie par So Foot • 08/07/2023 à 18:49

Le Dynamo Kyiv sort la sulfateuse à l’encontre de Fenerbahçe, à la veille d’un amical contre le Zénith

Alors que Fenerbahçe s’apprête à défier le Zénith Saint-Pétersbourg sur le sol russe ce dimanche, en match amical de présaison, le Dynamo Kyiv s’est indigné sur ses réseaux sociaux. Non sans remémorer les chants à la gloire de la Russie et de Vladimir Poutine venant des supporters des Canaris il y a tout juste un an, lorsque les deux formations se sont affrontées en tour de qualification pour la Ligue des champions. À l’époque, des masques à l’effigie du président russe étaient même de sortie dans les tribunes du stade Şükrü Saracoğlu.

Коли фанати у Стамбулі скандували назву країни-вбивці та приходили на матч проти «Динамо» у масках головного садиста Європи – ваш клуб мовчав.…

AL pour SOFOOT.com