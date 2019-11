Le duo Moustache, défriseurs de design

Podium, niches, rail de grand huit au plafond, le beau repaire déco que le duo d'éditeurs Moustache vient d'ouvrir, rue Beaurepaire, à Paris, est à l'image de leur sélection de mobilier et d'objets : iconoclaste et hétéroclite.

Qu'il semble loin, le temps où chaque boutique de Paris était différente, où l'on n'hésitait pas à traverser la ville pour un seul magasin... Aujourd'hui, les grandes chaînes de mode et de décoration déroulent les mêmes vitrines partout dans la capitale, mais de rares zones préservées résistent comme le quartier Beaurepaire. Nichées dans le 10e arrondissement, entre la place de la République et le canal Saint-Martin, ces quelques rues luttent contre l'uniformisation avec l'insolence d'un célèbre village gaulois. La boulangerie biologique Du pain et des idées attire tout Paris, et les enseignes singulières se multiplient, tels le concept store streetwear The Next Door et la boutique Moustache.

À l'occasion de son 10e anniversaire, Moustache, éditeur français de mobilier et d'objets décoratifs, fondé par Massimiliano Iorio et Stéphane Arriubergé, vient d'ouvrir sa première boutique au 17 de la rue Beaurepaire. Pour ce dernier, le choix de ce quartier sonnait comme une évidence : « La population des environs est "progressiste". Même lorsqu'elle ne connaît pas, elle est curieuse et sans nostalgie, contrairement à celle de certains quartiers, qui subissent un poids du passé considérable et où une offre comme la nôtre serait moins pertinente. » Le tandem franco-italien présente dans cet espace tous les objets de sa collection iconoclaste, de la lampe imaginée par Ionna Vautrin pour le TGV (2017), à la chaise Bold à l'assise percée (2009), en passant par un miroir dont le cadre, composé de deux boudins oblongs en céramique, imite la forme d'un Zodiac (Zodiac, 2019).

