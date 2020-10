Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le duo Kane-Son encore décisif Reuters • 26/10/2020 à 23:19









Le duo Kane-Son encore décisif par Adonis Vesin (iDalgo) Tottenham a retrouvé son réalisme. Dans un match fermé contre Burnley, les Spurs se sont imposés 1-0 pour revenir à deux points du leader Everton. La meilleure attaque de Premier League a trouvé la faille sur coup de pied arrêté. Le corner de Lamela a été repris au point de penalty par Kane. L'Anglais a dévié de la tête vers le deuxième poteau où son compère Son a jailli pour marquer d'un coup de boule (76e). La huitième passe décisive de la saison du Britannique pour la huitième réalisation du Coréen. Cette fois, les hommes de José Mourinho ont su conserver leur avantage pour empocher leur troisième victoire en six matches. Burnley n'a toujours pas goûté au succès cette saison avec un nul et son quatrième revers en cinq rencontres.

