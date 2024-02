information fournie par So Foot • 24/02/2024 à 21:23

Le drôle d’hommage de la sélection italienne pour la retraite de Sara Gama

Gênant.

Dix-huit ans après ses débuts avec l’équipe nationale italienne, Sara Gama a tiré sa révérence vendredi à l’occasion d’un dernier match contre l’Irlande (0-0). La 140 e et dernière cape d’une icône du football féminin dans la Botte. « Ce fut un beau voyage, et ce match aujourd’hui fut une belle conclusion. Je remercie toutes les personnes que j’ai rencontrées au fil des ans , a lâché la principale intéressée à l’issue de la partie. J’ai dit aux filles de s’amuser parce que le football est un beau sport et un terrain d’entraînement pour la vie. »…

