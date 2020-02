Le droit à l'eau et à l'énergie vaut bien le combat du changement climatique

Nous sommes encore loin de la norme OMS qui voudrait que l'homme puisse disposer « d'au moins 20 litres d'eau par personne et par jour à partir d'une eau salubre dans un rayon d'un kilomètre ». Que dire de l'accès à l'énergie dont la demande de consommation primaire va doubler d'ici à 2050 ? Vertige des chiffres : quand l'habitant de Gaza en Palestine utilise 7 l/jour, au Penjab en Inde 25 l/jour, en France déjà plus de 155 l/jour ? même si la tendance est au déclin ?, aux États-Unis, la consommation quotidienne de chaque Américain dépasse les 360 l/jour. Que dire de la consommation d'électricité ? Encore une fois, les chiffres sont édifiants. Selon l'Agence internationale de l'énergie, en 2017, la RDC ? pays de près de 90 millions d'habitants dont la population croît à la vitesse de 2,4 % par an ? consomme 97 kW/hab/an, l'Inde 1 697 kW/hab/an, la France 7 209 kW/hab/an. Cela reste très en deçà des États-Unis avec 12 573 kW/hab/an.Droit d'accès à l'eau, droit de l'hommeLe droit à l'accès à l'eau a fait d'indéniables progrès depuis 10 ans, tout au moins du point de vue de sa reconnaissance par les institutions internationales au travers, entre autres, des Objectifs de développement durable (« ODD ») 6 et 7 faisant de ce combat une sorte de tribune. Malheureusement, aucun objectif chiffré n'est prévu pour 2030 ! Michel Rocard avait coutume de dire « tout le problème de l'eau est d'abord...