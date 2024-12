Le Drian dit avoir refusé le poste de Premier ministre

Jean-Yves Le Drian, envoyé spécial pour le Liban, lors d'une réunion à Beyrouth, le 29 mai 2024 ( AFP / ANWAR AMRO )

L'ancien ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a confié à l'hebdomadaire breton Le Penthièvre qu'il avait refusé le poste de Premier ministre pour lequel le président Emmanuel Macron poursuit vendredi ses consultations.

"On me l'a proposé. Mais j'ai refusé. Dans deux ans et demi, j'aurai 80 ans, ce ne serait pas sérieux", a justifié M. Le Drian, jeudi en marge d'une conférence organisée à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) sur le thème du "basculement du monde".

Président socialiste de la région Bretagne de 2004 à 2017, Jean-Yves Le Drian avait occupé les fonctions de ministre de la Défense du président François Hollande. Rallié à Emmanuel Macron, il avait ensuite été son premier ministre des Affaires étrangères. Il est actuellement son envoyé spécial pour le Liban.

Le président Emmanuel Macron a repoussé à vendredi le moment de désigner un Premier ministre, et il a reçu dans la matinée à l'Elysée le président du MoDem François Bayrou pour de nouvelles consultations.