Le doublé salvateur de Neymar face à Flamengo

L’art du penalty. Entré en jeu à la mi-temps à la place de son grand copain Philippe Coutinho, Neymar a permis à Santos de décrocher le match nul dans une rencontre mal embarquée .

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y avait du beau monde à l’Estádio Urbano-Caldeira de Santos dans la nuit du 8 au 9 octobre. Si l’ancien du FC Barcelone a dû user de l’immense talent dont il dispose dans l’exercice du penalty pour sauver son équipe (2-2) , c’est parce que Danilo et Lucas Paquetá ont permis à Flamengo de mener de deux buts à la mi-temps. …

MB pour SOFOOT.com