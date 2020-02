Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le doublé pour Wierer et la déception côté tricolore Reuters • 18/02/2020 à 16:33









Le doublé pour Wierer et la déception côté tricolore par Hugo Chalmin (iDalgo) Dorothea Wierer s'offre le doublé ! L'Italienne s'est adjugée ce mardi le titre de championne du monde de l'individuel. Devant son public à Antholz, elle a décroché une victoire trois jours après son succès lors de la poursuite dimanche. La biathlète de 29 ans s'est imposée de justesse devant l'Allemande Vanessa Hinz. Cette dernière, qui occupait la 20e place au classement général de la Coupe du Monde, termine à seulement deux secondes de la championne et devance la Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland. Dorothea Wierer signe son quatrième succès de la saison et conforte sa position de numéro 1 mondiale. Du côté tricolore, c'est moins la fête puisqu'aucune des Bleues n'a réussi à se frayer un chemin dans le Top 15 de la course. Justine Braisaz, auteur de trois fautes dès le premier tir, pointe à la 19e place (+3'04''2) tandis que Célia Aymonier finit 28e avec quatre fautes, Julia Simon est 31e avec cinq fautes et Anaïs Bescond termine 52e avec six fautes. Des Françaises en grande difficulté au tir.

