Le doublé pour la France par Samuel Martin (iDalgo) Après le relais mixte simple en début d'après-midi, l'Equipe de France s'est imposé sur le relais mixte de Pokljuka . Composé de Desthieux - Fillon-Maillet - Braisaz et Simon, le quator français a largement dominé la course devant la Norvège (+40') et l'Allemagne (+1'01'). De retour de son congé paternité, Johannes Boe a une nouvelle fois fait grosse impression. Malheureusement pour lui, il a dû s'avouer vaincu face à des Tricolores impériaux. À l'image de sa performance physique de grande qualité hier, Justine Braisaz a encore plané sur la neige slovène pour lancer parfaitement Julia Simon, la dernière relayeuse. Cette dernière n'a pas tremblé en conservant son écart avec les poursuivantes pour venir passer la ligne d'arrivée avec le drapeau de la France.

