LE DOSSIER ATLANTIA RISQUE DE PROVOQUER UNE CRISE GOUVERNEMENTALE EN ITALIE, DIT UN VICE-MINISTRE ROME (Reuters) - Une crise au sein de la coalition gouvernementale en Italie serait "inévitable" faute d'accord sur le dossier Atlantia, dont la filiale Autostrade per l'Italia est impliquée dans l'effondrement du pont Morandi de Gênes en 2018, a déclaré jeudi le vice-ministre des Transports. "Nous pourrions avoir un gros problème. Le risque d'une crise serait inévitable si aucune solution n'était trouvée au cours de la semaine prochaine", a prévenu Giancarlo Cancelleri dans une interview accordée au quotidien La Repubblica, en réponse à une question sur les répercussions d'une absence d'accord sur ce dossier. Depuis deux ans, Rome menace de révoquer les concessions autoroutières octroyées à la filiale d'Atlantia. Au sein de la coalition au pouvoir, le Mouvement 5 Etoiles, dont fait partie Giancarlo Cancelleri, est en faveur de cette révocation, tandis que son partenaire du Parti démocrate, se veut plus prudent, estimant que cela pourrait contraindre l'Etat à verser au groupe des milliards d'euros d'indemnités. Le président du Conseil italien Giuseppe Conte a déclaré mercredi que le dossier serait réglé d'ici la fin de la semaine. Une réunion entre les ministres de l'Economie et des Infrastructures et les dirigeants d'Atlantia est prévue ce jeudi. (Giulia Segreti; version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

