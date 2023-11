information fournie par So Foot • 22/11/2023 à 20:12

Le domicile d’André Villas-Boas vandalisé, un de ses collègues agressé

Mais jusqu’où ira cette histoire ?

Déjà visée par des tags hostiles le mois dernier, la maison d’André Villas-Boas a de nouveau été prise pour cible dans la nuit de mardi à mercredi. C’est AVB lui-même qui l’a annoncé via un communiqué. Selon ses dires, sa résidence « a été la cible d’actes de violence et de vandalisme » aux alentours d’une heure du matin, avec notamment « des feux d’artifice » tirés sur sa maison. Plus tard dans la nuit, vers 4h30, un de ses collègues a été agressé, suite à quoi ce dernier a été placé dans une unité hospitalière où il est toujours en observation. Il s’est également fait voler sa voiture.…

CD pour SOFOOT.com