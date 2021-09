Le dollar, valeur refuge, au plus haut en un mois face à l'euro et à la livre

Le dollar grimpait lundi, les investisseurs, inquiets pour la santé de l'économie mondiale et sur une possible faillite du géant chinois Evergrande, privilégiant les valeurs refuges comme le billet vert, à des sommets sur un mois face à la livre et l'euro.

Vers 09H00 GMT (11H00 à Paris), l'euro cédait 0,14% à 1,1709 dollar, et le billet vert prenait 0,52% face à la livre à 1,3675 dollar.

Quelques instants plus tôt, l'euro avait reculé jusqu'à 1,1705 dollar et la livre jusqu'à 1,3662 dollar, à leurs plus bas depuis le 23 août.

"Les investisseurs sont un petit peu nerveux devant leurs consoles ce matin", explique Hussein Sayed, analyste chez Exinity.

Parmi les causes d'inquiétudes, le géant de l'immobilier chinois Evergrande, qui a de plus en plus de mal à faire face à sa dette de plus de 300 milliards de dollars.

Les investisseurs craignent une éventuelle faillite qui pourrait se répercuter à travers le monde.

"Les prochains jours vont être cruciaux, et le marché espère que les dirigeants politiques vont éviter une crise à la Lehman" Brothers, dont la faillite avait marqué un tournant dans la crise financière il y a plus de dix ans, souligne M. Sayed.

De quoi "sortir la parité euro-dollar de la naphtaline", commente Kit Juckes, analyste chez Société Générale.

Installée confortablement entre 1,17 et 1,19 dollar depuis fin juin, la paire approche du bas de cette fourchette, alors que les cambistes attendent mercredi le résultat de la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) pour septembre.

"Un resserrement de la politique monétaire approche: soit le comité de politique monétaire l'annoncera mercredi, soit ils diront qu'il est pour bientôt", juge M. Juckes.

La livre britannique, plus volatile que l'euro, reculait plus fortement.

Mais les cambistes doivent prendre en compte une réunion de la Banque d'Angleterre (BoE) jeudi, alors que l'inflation sur douze mois a grimpé à 3,2% en août, un niveau plus vu depuis mars 2012, prévient Hussein Sayed.

"Il faut voir comment la BoE va réagir à ce bond inattendu de l'inflation. Si (le gouverneur) Andrew Bailey indique qu'ils sont plus proches d'une normalisation de la politique monétaire, la livre devrait remonter, surtout face à l'euro", estime-t-il.

Enfin, "les cryptomonnaies s'inscrivent en forte baisse, emportées dans le mouvement de vente des actifs à risque", selon Neil Wilson, analyste chez Markets.com.

Le bitcoin perdait 4,2% à 45.004 dollars.

