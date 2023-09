Le dollar toujours plus haut, met sous pression les devises émergentes

Le dollar est monté jeudi à des sommets de plusieurs mois face à nombre de devises, notamment de pays émergents, sous pression car déjà engagés dans des baisses de taux pour soulager leurs économies dégradées.

Vers 19H55 GMT, le billet vert prenait 0,31% face à la monnaie unique, à 1,0695 dollar pour un euro. Il gagnait aussi 0,31% face à la livre sterling, à 1,2468 dollar pour une livre. Plus tôt, le "buck", l'un des surnoms de la devise américaine, avait atteint son plus haut niveau depuis trois mois, à 1,0686 dollar et 1,2446 dollar, respectivement.

La journée a encore mis un peu plus en évidence la divergence des trajectoires entre les Etats-Unis et la plupart des autres grandes économies.

En zone euro, la croissance a déçu au deuxième trimestre, à 0,1% par rapport aux trois mois précédents, contre 0,3% attendu, et, en Chine, les exportations ont reflué de 8,8% sur un an, en août. Australie (exportations) et Royaume-Uni (prix de l'immobilier) ont aussi montré des signes de fatigue.

Parallèlement, aux Etats-Unis, les nouvelles inscriptions au chômage ont diminué par rapport à la semaine précédente, à 216.000, sensiblement en-deçà des projections des économistes.

Beaucoup d'indicateurs américains incitent la banque centrale américaine (Fed) à rester vigilante dans sa lutte contre l'inflation. "L'orientation des taux reste à la hausse", même si les opérateurs s'attendent à une pause lors de la prochaine réunion, les 19 et 20 septembre, a estimé George Vessey, de Convera.

Les opérateurs attribuent désormais une probabilité quasiment égale à un statu quo jusqu'en fin d'année et à une nouvelle hausse, en novembre ou décembre.

Dans le même temps, plusieurs pays, notamment Chili, Pologne ou Brésil, ont commencé à abaisser leurs taux directeurs, pour tenir compte de la décélération de l'inflation, mais aussi de la détérioration de la conjoncture économique.

Mercredi, la banque centrale polonaise (NBP) a réduit son taux directeur de trois quarts de point de pourcentage, à 6%, une décision qui a pris les cambistes de cours.

"C'était un mouvement curieux, peut-être une erreur de politique monétaire", a commenté Brad Bechtel, de Jefferies.

Déstabilisé par cette décision, le zloty polonais a dégringolé jeudi à un niveau plus vu depuis cinq mois face au dollar, à 4,3292 zlotys pour un dollar.

Mercredi toujours, la Banque centrale du Chili (BCCh) avait, elle aussi, raboté son taux directeur de 0,75 point de pourcentage, à 9,5%. Le peso chilien a dévissé, à son plus bas niveau depuis fin décembre contre le "greenback", autre surnom du dollar.

L'avancée récente du dollar "est tirée par la surpeformance de l'économie américaine par rapport au reste du monde", a souligné Brad Bechtel.

"Les économies émergentes ont devant elle un défi", insiste-t-il, à savoir éviter la chute de leurs devises tout en desserrant progressivement l'étau monétaire sur leurs économies. "Ces banques centrales ont devant elles douze mois délicats."

Cours de jeudi Cours de mercredi

---------------------------------