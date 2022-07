Le dollar toujours plus haut, le marché attend une Fed stricte

L'enseigne d'un bureau de changes en Russie, le 2 mars 2022 ( AFP / Olga MALTSEVA )

Le dollar montait encore jeudi, galvanisé par la perspective d'une politique monétaire encore plus stricte aux Etats-Unis pour limiter l'inflation, qui a atteint de nouveaux sommets en juin

Vers 09H25 GMT (11H25 à Paris), le billet vert prenait 0,39% à 1,0021 dollar pour un euro. Le Dollar index, qui compare la devise américaine à d'autres grandes monnaies, a atteint un nouveau sommet depuis septembre 2002.

L'inflation a atteint 9,1% sur un an en juin aux Etats-Unis, selon des données publiées mercredi, atteignant un nouveau record depuis novembre 1981 et dépassant les attentes du marché.

Les investisseurs multiplient donc les paris sur une hausse plus rapide des taux de la Réserve fédérale des Etats-Unis (Fed), qui pourrait suivre l'exemple de la Banque du Canada et remonter ses taux d'un point.

"En juin, la Fed a signalé que la décision de juillet serait entre 0,50 et 0,75 point de pourcentage. Le problème, c'est que la Fed avait indiqué une hausse de 0,50 point en juin et a opté à la place pour 0,75 point", rappelle Stephen Innes, analyste chez SPI AM.

"Il y a peu d'indicateurs entre aujourd'hui et la décision de la Fed" attendue le 27 juillet "qui pourrait changer l'avis du marché", ajoute Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

Avant une période de silence imposée aux membres de l'institut monétaire avant leurs réunions, la présidente de l'antenne de la Fed à San Francisco, Mary Daly, a affirmé au New York Times qu'elle soutiendrait "probablement une hausse de 0,75", mais elle a aussi estimé qu'une montée d'un point était également possible.