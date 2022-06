Le dollar toujours plus haut, catapulté par les attentes d'un resserrement monétaire brutal

Le dollar américain a poursuivi son envolée mardi face à la plupart des grandes devises, rendu irrésistible par la perspective d'un relèvement brutal du taux directeur de la banque centrale américaine (Fed) mercredi, qui a aussi violemment propulsé vers le haut les taux obligataires américains.

Le Dollar Index, qui compare le dollar à un panier de devises, a atteint son plus haut niveau depuis plus de 19 ans (décembre 2002), et enregistré des sommets de plusieurs années face à la livre sterling, au dollar de Hong Kong ou à la couronne norvégienne.

Quant au yen, il a reculé à son plus bas depuis 24 ans face au "greenback", à 135,45 yens pour un dollar.

La devise britannique a particulièrement souffert face au billet vert, au plus bas depuis mars 2020, après la publication de deux mauvais indicateurs, le repli du produit intérieur brut (PIB) en avril et la légère augmentation du taux de chômage pour les trois mois terminés fin avril.

"Ils ont une économie tellement affaiblie en ce moment", a relevé Christopher Vecchio, analyste de DailyFX, "et quand vous regardez leur inflation, il est clair que le Royaume-Uni s'apprête à entrer en staglation", soit la conjonction d'une faible croissance et d'une forte inflation.

Le rythme de hausse de prix y est supérieur à celui du reste de l'Europe, à 9% en avril contre 8,1% pour la zone euro, mais aussi aux Etats-Unis (8,6% en mai), tandis que l'économie britannique reste sur deux mois consécutifs de contraction de son PIB.

"On s'attend toujours à ce que la Banque d'Angleterre remonte son taux d'un quart de point (jeudi), à 1,25%, mais ses membres pourraient évoquer l'incertitude économique, ce qui calmerait les anticipations de futures hausses de taux", a expliqué, dans une note, Joe Manimbo, de Western Union.

"On pourrait même dire que la livre est en plus mauvaise posture que l'euro", a fait valoir Christopher Vecchio.

Beaucoup, dont Erik Nelson, de Wells Fargo, voient pourtant la monnaie unique sur le chemin de la parité avec le dollar, l'analyste l'évoquant lui d'ici un mois.

Bien qu'ayant annoncé une hausse de son taux directeur en juillet, la Banque centrale européenne (BCE) pâtit de la comparaison avec la Fed, qui ne cesse de monter en régime depuis plusieurs mois.

En quelques heures seulement, les opérateurs ont fait passer la probabilité d'une hausse de 0,75 point de pourcentage du taux directeur de la Fed (contre un demi-point attendu jusqu'ici) à l'issue de sa réunion mercredi de 3% à 90%.

La "divergence de politique monétaire" entre BCE et Fed se fait de plus en plus marquée, insiste Erik Nelson.

A cela s'ajoute la divergence qui s'est creusée ces derniers jours entre les taux des économies considérées comme les plus stables de la zone euro et les autres.

"Ces discussions sur la fragmentation du marché obligataire européen commencent à faire craindre aux traders que l'on puisse voir une montée très rapide des coûts d'emprunt des pays de la périphérie", soit Espagne, Italie et Portugal principalement, selon Christopher Vecchio.

Un tel scénario "ferait remonter des inquiétudes sur le possible retour d'une crise de la dette en zone euro", semblable à celle qui avait secoué l'Europe en 2011.

-------------------------------

19H25 GMT 21H00 GMT