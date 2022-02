Le dollar stable, suspendu à la crise ukrainienne

Le dollar se stabilisait après avoir reculé face à l'euro vendredi, la réunion sur la crise ukrainienne entre les responsables russes et américains ayant été accueillie favorablement par les investisseurs, stimulant les actifs liés au risque.

Vers 10H30 GMT (11H30 à Paris), le billet vert cotait 1,1367 dollar pour un euro (-0,06%).

"Les monnaies refuges ont été sur la sellette en début de séance vendredi, le franc suisse, le yen japonais et même le dollar américain perdant du terrain par rapport aux autres grandes devises", commente Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades.

Les tensions entre la Russie et l'Occident autour d'une invasion potentielle de l'Ukraine "continuent d'influencer les niveaux d'appétit pour le risque sur les marchés financiers", poursuit-il, plutôt que les valeurs refuges traditionnelles.

Les informations autour de la crise en Ukraine oscillent entre signaux de détente, qui pourraient peser sur le dollar et stimuler les actifs plus risqués, et escalade des tensions.

Des bombardements sont en cours vendredi près de Stanytsia Louganska, une ville de l'est de l'Ukraine sous le contrôle des forces gouvernementales qui combattent des séparatistes pro-russes, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Américains et Britanniques avaient accusé jeudi la Russie de chercher un prétexte pour attaquer l'Ukraine.

La Russie a annoncé vendredi retirer des chars déployés près de la frontière ukrainienne, qui retournent dans leurs garnisons, et déplacer des bombardiers de Crimée annexée.

Dans un même temps, le ministre ukrainien de la Défense a annoncé vendredi devant les députés que la Russie a massé 149.000 soldats à la frontière ukrainienne.

Une réunion du G7 doit se tenir jeudi, a indiqué vendredi le gouvernement allemand, tandis que le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken rencontrera son homologue russe Sergueï Lavrov la semaine prochaine si la Russie n'envahit pas l'Ukraine, avait annoncé jeudi soir le département d'État.

"L'appétit pour le risque sera probablement contenu jusqu'à ce que cette réunion ait lieu", affirme quant à lui Derek Halpenny, analyste pour Emea.

