Le dollar stable, le franc suisse en pleine forme

Le dollar restait stable jeudi, quand le franc suisse s'envolait face à l'euro, s'échangeant autour de la parité et atteignant un nouveau sommet de 42 ans face au yen.

Vers 10H20 GMT (12H20 à Paris), le billet vert gagnait 0,24% face à l'euro, à 1,0416 dollar pour un euro. Le Dollar index "restant proche du maximum de deux décennies atteint plus tôt dans le mois", a commenté Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades.

"L'humeur mondiale reflète une appréhension et une détermination croissantes à contrôler l'inflation, plusieurs grandes banques centrales rendant compte de leur résolution à resserrer leur politique monétaire" lors d'un séminaire organisé par la BCE au Portugal, selon M. Evangelista.

Et ce malgré l'impact négatif que de telles mesures pourraient avoir sur la croissance économique.

Le franc suisse, quant à lui, avait atteint la parité mercredi, passant même par moments au-dessus de l'euro, une première depuis début mars.

Jeudi, la devise helvétique a touché les 0,9962 franc suisse pour un euro, son plus haut niveau depuis janvier 2015.

Pour Stephen Innes, analyste chez Spi Asset Management, "la Banque nationale suisse saluera ce mouvement et n'interviendra pas pour l'arrêter, à moins qu'il ne s'accélère et ne s'amplifie", une monnaie plus forte étant "le moyen le plus simple de maîtriser l'inflation en Suisse".

La Banque nationale suisse (BNS) avait créé la surprise mi-juin en relevant son taux directeur d'un demi-point.

Avec ce revirement inattendu de politique monétaire, la BNS est devenue l'une des dernières banques centrales du G10, à l'exception de la Banque du Japon (BoJ) et de la Banque centrale européenne (BCE) "à rejoindre le camp des banques centrales qui ont réagi au choc de l'inflation mondiale en relevant les taux d'intérêt", a expliqué Ulrich Leuchtmann.

Le décalage de politique monétaire entre la Suisse et le Japon, toutes deux traditionnellement considérées comme des valeurs refuges du marché des changes, a poussé le franc suisse mercredi vers un nouveau sommet de 42 ans face au yen.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin a quant à lui glissé sous la barre des 20.000 dollars. Il perdait environ 5%, s'échangeant à 19.113,46 dollars vers 10H20 GMT.

10H20 GMT 21H00 GMT