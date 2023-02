Le dollar stable, l'inflation américaine ralentit mais reste coriace

Le dollar se stabilisait mardi après des données sur l'inflation aux Etats-Unis qui ralentit, mais pas assez vite pour pouvoir anticiper les décisions à venir de la Réserve fédérale (Fed).

Vers 16H05 GMT (17H05 à Paris), le billet vert cédait 0,04% à 1,0727 dollar pour un euro.

Les prix à la consommation ont augmenté de 6,4% sur un an, contre 6,5% en décembre, selon l'indice CPI publié mardi par le département du Travail, et qui fait référence.

Le ralentissement est moins fort qu'attendu, puisque les analystes tablaient sur 6,2%, selon le consensus de MarketWatch. Il s'agit, cependant, de la plus faible progression depuis octobre 2021.

Après des mouvements brusques dans la foulée de la publication, le dollar se renforçait légèrement, une inflation plus coriace pouvant laisser penser que la Fed va devoir continuer de monter ses taux plus longtemps.

"Il ne faut pas trop lire dans des données mensuelles, surtout quand des composants comme le carburant et l'électricité pèsent aussi lourd", prévient Laith Khalaf, analyste chez AJ Bell.

La perspective d'un ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis et d'une politique monétaire plus laxe a pesé sur le dollar fin 2022 et début 2023, avant qu'un bon rapport sur l'emploi n'inverse la tendance en rappelant la vigueur du marché du travail américain.

De son côté, la désignation d'un nouveau gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), Kazuo Ueda, professeur d'économie de 71 ans, faisait peu réagir le yen (-0,23% à 132,72 yens pour un dollar).

"Le yen est grosso modo au niveau qu'il avait vendredi, avant que la nomination potentielle de M. Ueda ne soit révélée par la presse", note Esther Reichelt, analyste chez Commerzbank.

Selon elle, avec cette nomination, le gouvernement japonais n'indique pas dans quelle direction il voudrait voir la politique monétaire évoluer, et "tout dépendra de savoir si l'inflation au Japon est vraiment remontée de façon durable".

Après de longues décennies de déflation, la BoJ est réticente à remonter ses taux, contrairement aux autres grandes banques centrales.

