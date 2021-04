Le dollar stable face à l'euro après le PIB américain

Le dollar se stabilisait face à l'euro jeudi, après la publication des chiffres de la croissance américaine au premier trimestre et au lendemain d'une réunion sans surprise de la Réserve fédérale.

Vers 19H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro cédait 0,48% face à la devise américaine, à 1,2121 dollar pour un euro.

Le Produit intérieur brut des Etats-Unis a enregistré une hausse de 6,4% en rythme annualisé entre janvier et mars, grâce notamment aux fortes dépenses en biens des consommateurs, selon la première estimation du département du Commerce américain publiée jeudi.

Cette progression, conforme aux attentes, est supérieure aux +4,3% du quatrième trimestre 2020. Elle renforce le sentiment d'une reprise robuste de l'économie américaine.

En cours d'échanges asiatiques, le billet vert était néanmoins tombé à son plus bas face à l'euro depuis fin février, à 1,2150 dollar, continuant de digérer la décision de la Fed de ne pas toucher à ses taux directeurs, actuellement entre 0% et 0,25%.

Son président, Jerome Powell, a martelé qu'il était encore bien trop tôt pour resserrer la politique monétaire, aujourd'hui très accommodante, afin de ne pas peser sur la reprise de l'emploi notamment.

"Quiconque estimait que les bonnes données économiques américaines allaient altérer un tant soit peu le message de la Fed se fourvoyait complètement", a résumé dans une note Hussein Sayed, analyste chez FXTM.

Seul changement retenu par les analystes: les "risques" qui pèsent sur les perspectives économiques ne sont plus qualifiés de "considérables", comme c'était le cas lors de la dernière réunion il y a six semaines.

Une politique monétaire plus stricte a tendance à rendre le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.

Le président Joe Biden a, lui, présenté mercredi soir son plan de dépenses massives d'aides à la famille et à l'éducation.

"Une des conséquences de ces aides à l'économie, qui dopent la demande, est que le déficit commercial américain augmente", a commenté Lee Hardman, analyste chez MUFG, qui estime que cela contribue à affaiblir le dollar.

